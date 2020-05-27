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'de önemli adım! Bu yıl içerisinde atılacak

Yeni tip koronavirüse inat Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olma özelliği taşıyan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışmalar takvime uygun şekilde ilerliyor. Nükleer santralin ilk reaktörünü 2023'e yetiştirmek için 6 bin personel kesintisiz olarak çalışmasını sürdürürken, 'de bu yıl içerisinde önemli adımlar atılacak. Akkuyu tamamlandığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu tek başına karşılayacak.

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK Ekonomi
Giriş Tarihi: 27.5.2020 10:15 Son Güncelleme: 27.5.2020 10:19 ABONE OL
Akkuyu NGS'de önemli adım! Bu yıl içerisinde atılacak

Rusya Devlet Atom Enerjisi Şirketi Rosatom'un Mersin'in Gülnar ilçesinde inşa ettiği , pandemi sürecinde de alınan yüksek önlemlerle yoğun çalışma temposunu sürdürüyor. Özellikle Akkuyu Nükleer A.Ş. bünyesinde kurulan operasyon merkezi ile Kovid-19'a karşı tüm önlem ve tedbirler uygulamaya konulurken, projenin takviminde herhangi bir gecikme öngörülmüyor.

AKKUYU'DA 3 ÖNEMLİ ADIM

Akkuyu Basın Servisi'nden projenin son durumuna ilişkin SABAH'a yapılan bilgilendirmede, bu yıl Akkuyu NGS inşaat projesinin önceliğinin proje güvenliğinin sağlanmasının yanında salgın risklerini azaltmaya ve önlemeye yönelik gerekli tüm önlemlerin dikkate alınarak projenin zamanında tamamlanması olduğu belirtildi. Projenin bu yılki ana hedefleri arasında reaktördeki iç muhafazanın ilk katmanının montajı da dâhil olmak üzere 1. reaktörün inşaat ve montaj işlerine devam edilmesi, 2. reaktörün temel plakasının tamamlanması ve 3. reaktörün nükleer ada tesisleri için temel çukurunun hazırlanmasının yer aldığı belirtildi. Bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

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Akkuyu NGS'de önemli adım! Bu yıl içerisinde atılacak
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