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'dan ağır sınıf insansız kara aracı hamlesi

, zırhlı muharebe araçlarına yönelik yeni teknolojileri güvenlik güçlerinin kullanımına sunmaya hazırlanıyor. ASELSAN, Zırhlı Muharebe Aracı Modernizasyon Projesi kapsamında insansız kara aracı uygulaması ve Aktif Koruma Sistemi'nin entegrasyonu konularında öz kaynaklı olarak teknoloji gösterimi çalışmaları yürütecek.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 27.5.2020 12:12 Son Güncelleme: 27.5.2020 12:20 ABONE OL
ASELSAN'dan ağır sınıf insansız kara aracı hamlesi

İnsansız kara araçlarının kara muharebelerinin kurallarını değiştireceği beklentisi doğrultusunda 'ın bu konuya daha fazla kaynak ve efor harcayarak özellikle ağır sınıf araçlar için gerekli teknolojik altyapıyı kazanması Türk savunma sanayisi açısından kritik önem taşıyor

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, kara platformlarında kullanılan pek çok sistemde imzası bulunan ASELSAN, Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde yer alan, idame edilen ve güncel teknolojiye göre geliştirilen tank ve zırhlı araçlar başta olmak üzere, tüm silah sistemlerini her an muharebeye hazır tutmak, geliştireceği teknolojilerle gelecek ihtiyaçların karşılanmasına öncülük etmek amacıyla çalışmalar yürütüyor.

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ASELSAN'dan ağır sınıf insansız kara aracı hamlesi
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