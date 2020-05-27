Corona virüs ile mücadele ettiğimiz şu günlerde vatandaşlar 'işsizlik maaşı ödemeleri' ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Ramazan Bayramı'ndan önce yatması beklenen işsizlik maaşı ödemelerinin yatmaması nedeniyle bu konuyla ilgili araştırmalar da sürüyor. Geçtiğimiz ay bugünlerde yatan işsizlik maaşlarının bu ay hangi günde yatacağı merak konusu oluyor. Peki, İŞKUR İşsizlik maaşları ne zaman yatacak, nereden ödenecek? İşsizlik maaşı ayın kaçında ve nereden ödeniyor? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntıları sizler için hazırladık…

İŞSİZLİK MAAŞI AYIN KAÇINDA YATIYOR, ÖDEMELER NEREDEN YAPILIYOR?