Kısa çalışma ödeneğiyle istihdamı korudular

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle üretimi azalan ya da duran işletmeler kısa çalışma ödeneği sayesinde işçi çıkarmak zorunda kalmadı. Salgının ekonomiye etkilerini azaltmak için hayata geçirilen kısa çalışma ödeneği 3 milyona yakın çalışanın işini korudu. İşletme sahipleri kısa çalışma ödeneğinin bu dönemde ilaç gibi geldiğini belirtiyor. Bu zorlu süreci devlet desteğiyle atlattıklarını belirten işverenler, istihdamı destekle koruduklarını vurguluyor. Ödeneğin çok çabuk çıktığını belirten işverenler, sürecin sorunsuz işlediğine dikkat çekiyor. İşverenler şunları anlatıyor...



Kısa çalışma ödeneği kapsamında bugüne kadar yaklaşık 5 milyarlık ödeme yapılırken, işini koruyan esnaf, çalışan, işletmeci SABAH'A KONUŞTU







YURT ÇALIŞANI SEMA AYDOĞAN: Eğitim sektöründe 5 yıldır çalışıyorum. Kısa çalışma ödeneği hepimizi rahatlattı, çok memnunum. Devletin çalışanları desteklediğini ve koruduğunu düşünüyorum.



KUAFÖR İSMAİL KILINÇ: Yaklaşık 10 yıldır bu işi yapıyorum. Kısa çalışma ödeneği ile sektördeki arkadaşlarımız işçi çıkarmadan bu süreci atlatacak. İki çalışanım için ödeneğe başvurdum. Çok hızlı bir şekilde onaylandı. Bu zor günleri daha kolay atlatmamıza destek oldu.







LOKANTA ÇALIŞANI İSMAİL AYBOĞAN: Salgın ortamında işverenimiz ödeneğe başvurdu. Kısa zamanda para hesabımıza yattı. Mağduriyetimiz bir nebze de olsa ortadan kalktı. En azından evimize bir ekmek götürebiliyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür diyoruz.



KUYUMCU ENGİN ALTAY: Düğünler ertelendi, çarşılar kapatıldı, satışlarımız yüzde 80 düştü. Devletin desteği ile hem kiramızı yatırdık hem de çalışanlarımızın ödemesini yaptık. Hem kısa çalışma ödeneği hem de nefes kredileri ayakta kalmamızı sağladık. Çalışanımızın gelirini koruduk. Kısa sürede ticaretin de normale döneceğine inanıyoruz."







YURT SAHİBİ AYNUR AYDOĞAN: Yurt sektörüne 3 yıl önce girdik. Kısa çalışma ödeneğinden işçilerimizi faydalandırdık. Süreç çok hızlı ilerledi. Fiziksel olarak bir yerlere gitmek zorunda kalmadık. Yapılan destekler ilaç oldu. Bu süreçte Çalışma Bakanlığı sürekli bizleri aradı ve bilgi verdi.



İŞLETMECİ NADİR KOKARGÜL: Koronavirüs önlemleri kapsamında üretimimiz durdu. Çalışma arkadaşlarımız boşa çıktı. İşten çıkarmak yerine kısa çalışma ödeneğinden yararlandık. Maaş ve sigorta primi İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor. İnanıyorum ki devletin desteği ile bu süreci en az hasarla atlatacağız.







İŞLETMECİ VEYSEL KARATAŞ: 1984'ten bu yana esnaflık yapıyoruz. Salgın çıkınca işlerimiz yüzde 50 azaldı. Kısa çalışma ödeneğinden yararlandık. Muhasebecimizin başvurusu sonrasında en kısa sürede cevabını aldık. Hem biz hem de işçilerimiz rahatladı, nefes aldı. Herkes başvursun. Hak eden zaten alıyor. Türkiye İş Kurumu'nun büyük destekleri oldu.







PASTANE İŞLETMECİSİ MEHMET AKTAŞ: Aktif olarak 3-4 senedir bu işi yapıyorum. Korona sonrasında işlerimizde yüzde 60-70 azaldı. Devletin verdiği bu imkânı kullanan herkes kısa çalışma ödeneğine başvursun. Ödenekle sigorta primi ödemiyorsun. Pastanemizdeki arkadaşların maaşlarını zaten devlet tarafından karşılanıyor. Ayakta kalmayı başardık.

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