Kovid-19 yerli turisti karavana taşıdı

KÜRESEL salgın Kovid-19, alternatif tatil arayışlarını artırınca yerli turistin karavan talebi de yükseldi. Yerli karavan üreticileri sıfır karavana talebin yüzde 40'a yakın arttığını belirtirken, karavana çevrilecek 5 yaşından büyük ikinci el araç bulunamadığını vurguluyor. Türkiye'nin en eski karavan üreticilerinden Başoğlu Karavan Yönetim Kurulu Başkanı Engin Başoğlu, salgınla birlikte gerek Türkiye gerekse yurtdışından karavana talebin arttığını söyledi. Başoğlu, "Virüsle birlikte insanların otele yönelik tedirginlikleri oluştu. Bu durum iç pazarda karavan talebini son iki ayda yüzde 35-40'a yakın artırdı" dedi.39 ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Başoğlu, "Avrupa'da oturmuş bir karavan kültürü var. Karavanı olmayanların da virüs sonrası karavan kiralamaya talebi arttı. Bizim özellikle Avrupa'da karavan kiralaması yapan firmalardan adlığımız siparişler arttı. Yılda ortalama 500 ila 700 karavan üretimi yapıyorduk, bu yıl 1.000 karavan üretmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.İç pazarda karavan tercihlerinin yerli ürüne döndüğünü aktaran Başoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hem fiyatlar daha uygun hem de servis ağı çok güçlü. İthal karavanlarda servis sıkıntısı yaşanıyor. Bizim ürettiğimiz karavanların fiyatları 35 bin TL'den başlayıp 70 bin TL'ye kadar çıkıyor. 1.300 motorlu araca bağlanabiliyor."KARAVANA yoğun talep kamp alanlarına yönelik yeni projeleri de beraberinde getirdi. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Merkez Turizm Komite Teşkilat Başkanı Ümit Hotaman, Türkiye'nin karavan turizminden daha fazla pay alması için dünya standartlarında 'Karavan Park Projesi' geliştirdiklerini söyledi. Projenin pilot uygulamasının Trabzon'da hayata geçirildiğini aktaran Hotoman, "Karadeniz'i karavan kamp turizmi için öne çıkan bir destinasyon yapmak istiyoruz. Hedefimiz bu projeyi Türkiye'ye yaymak" dedi.BURSA'DA faaliyet gösteren Viya Karavan Genel Müdürü Hüseyin Taşkın da, ÖTV nedeniyle Türkiye'de karavan üretirken 5 yaşından büyük araçları bulup karavana dönüştürdüklerini söyledi. Taşkın, "Eğer 5 yaşından küçük aracı karavan yaparsak yüzde 160 ÖTV ödemek zorunda kalıyoruz. 5 yaşından büyük, karavan yapmaya uygun temiz ikinci el araç arıyoruz ancak yoğun talep nedeniyle bulamıyoruz" dedi.