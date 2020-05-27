Milli elektrikli tren raylara iniyor

Adapazarı'nda bulunan TÜVASAŞ tarafından üretilmesine karar verilen Milli Elektrikli Tren, 29 Mayıs'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'dan online olarak katılım sağlaması beklenen programla raylara inecek. Milli Elektrikli Tren, böylece İstanbul'un fethinin 567'nci yıl dönümünde demir yoluna inmiş olacak. Tamamen yerli imkânlarla üretilen ve ASELSAN'ın da destek verdiği tren, ilk etapta 3 set olarak raylara indirilecek ve proje tamamlanana kadar 56 set daha üretilecek. TÜVASAŞ tarafından üretilen Milli Elektrikli Tren seti için 2014'ten itibaren çeşitli yatırımlar yapılmış ve son olarak alüminyum gövde atölyesinin kurulmasıyla imalat süreci hızlandırılmıştı. Alüminyum gövdeli olarak üretilen ilk tren olma özelliği taşıyan ve şehirler arası seyahate uygun tasarlanan Milli Elektrik Tren, saatte 160 kilometre hıza ulaşabilen 5 araçlı setler halinde üretilecek. Engelli yolculara da uygun şekilde tasarlanan trenin test sürüşlerinin tamamlanarak, kullanıma başlaması bekleniyor.