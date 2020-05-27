Trabzon Havalimanı pisti, yenileniyor

Ülkede hava trafiği açısından en önemli havalimanları arasında yer alan, Karadeniz kıyısındaki Trabzon Havalimanı'nın pisti, 23 Nisan'da bakıma alındı. 1 ayı aşkın süren bakım ve yenileme çalışmalarında, pistte oluşan eğimlerin giderilmesine başlandı. Havalimanı pistinde daha önce de 400'üncü metrede yaklaşık 30 metrekarelik alanda eğim oluşmuştu. Uçakların iniş- kalkış güvenliğini tehlikeye sokabileceği öngörülen eğimin ortadan kaldırılması için havalimanı pisti kısa süreli bakıma alınmıştı.

Onarım çalışmaları kapsamında uçuşlara kapatılan Trabzon Havalimanı'nda, asfalt söküm işlemlerinin ardından başlatılan asfalt yenileme ve diğer bakım işlemlerinde sona gelindi. Zemini güçlendirilip, yenilenen asfalt pistte çizgi çizme işlemleri sürerken, havalimanın uçuşlara hazır hale getirilmesi hedefleniyor.

TRABZON HAVALİMANI

Hava trafiğine 1957 yılında açılan Trabzon Havalimanı'nın 2 bin 640 metre uzunluğa, 45 metre genişliğe ve 7,5 metre banket genişliğine sahip pisti bulunuyor. Havalimanı, orta ebatlı uçakların inmesine uygun 'ICAO' standartlarında yer alıyor. Trabzon Havalimanı'ndan İstanbul, Ankara ve Adana'ya her gün; İzmir, Antalya, Bursa Yenişehir ve Kocaeli havalimanlarına ise haftada birkaç kez sefer düzenleniyor. Dış hatlarda da Riyad, Düsseldorf ve El Kasım havalimanlarına haftada toplam 4 sefer gerçekleştiriliyor. Trabzon Havalimanı'na her yıl 29 binin üzerinde uçak iniş- kalkış yapıyor.

UÇAK PİSTTEN ÇIKMIŞTI

Ankara- Trabzon seferini yapan, Pegasus Havayolları'na ait, PC 8622 sefer sayılı, 'Zeynep' isimli, Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, 14 Ocak 2018'de Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada kontrolden çıkmış, pistin kuzey yönünde deniz tarafına yönelmişti. İniş takımları, balçığa dönüşen toprağa saplanan uçak, denize 25 metre kala durabilmişti. 162 yolcu ve 6 kişilik mürettebat, uçaktan tahliye edilmişti. Uçak, 4 gün sonra yapılan çalışma ile çıkarılıp, havalimanında güvenli bölgeye çekilmişti.