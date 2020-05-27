Türkiye KKTC’nin yanında olacak

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması İmza Töreni'ne video konferansla katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kıbrıs Türk halkının refahı için, KKTC'yi sürdürülebilir bir ekonomiye kavuşturmak için gereken adımları ciddiyetle atmaya kararlıyız. Geçtiğimiz yıl ve daha önce yapılan anlaşmalarla başlatılan kara yolları, su şebekesi ve hastane gibi somut projeleri süratle tamamlayarak yeni projeleri omuz omuza yürütmeye devam edeceğiz" dedi.Anlaşma kapsamında KKTC'ye hibe ve kredi şeklinde mali kaynak aktarılacağını belirten Oktay, "Anlaşma ile 2 milyar 288 milyon lira tutarındaki mali kaynağı hibe ve kredi şeklinde aktarıyoruz. Anlaşma, savunma, altyapı ve reel sektör yatırımları harcamalarına ilave olarak, bütçe açığına katkı sağlayacak şekilde Turizm Kovid- 19 Salgın Desteği Programı, Kırsal Kalkınma ve Sosyal Hizmet Projesi, Tarımsal Yatırım Desteği ve Zirai Kredi Programı ile Sanayici ve Küçük Esnaf-Zanaatkârlara Yönelik Kredi Programı'nı içeriyor" açıklamasında bulundu.Salgın sürecinin ardından KKTC ekonomisi için yeni fırsatlar oluşacağını vurgulayan Oktay, "Yeni normale güçlü şekilde hazırlanan KKTC'nin ve kardeşliğimizin yükselme zemini olacaktır. Post-Kovid dönemi KKTC için fırsatlar, açılım imkanları ve iş birliğine elverişli yeni kanallar sunuyor. Mevcut potansiyelin Türkiye'nin de destekleriyle stratejik atılımlara yönlendirilmesi sonucunda KKTC'nin geleceği çok daha berrak ve aydınlık olacaktır" ifadelerini kullandı.Kuzey Kıbrıs'ta tüm kesimlerin yeni atılım sürecine destek vereceğine ve bu kriz dönemini fırsata dönüştüreceğine inandığını bildiren Oktay, "Salgınla oluşacak yeni normale hazırlanırken Türkiye, geçmişte olduğu gibi KKTC'nin yanında olmaya devam edecektir" dedi.