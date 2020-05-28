Altın fiyatları son dakika haberi: Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 28 Mayıs Perşembe bugün ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika haberi... Corona virüsü salgını sebebiyle bir süredir yukarı yönlü bir grafik içerisinde değişkenlik gösteren ve geçtiğimiz dönemde rekor seviyeye ulaşan altının gram fiyatı bu haftaya düşüşle başladı. Güncel altın fiyatlarını araştıran vatandaşlar, 'Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Altın düşer mi, altın fiyatları çıkar mı soruları son dönemde konuyla ilgili öne çıkan soru işaretleri olurken uzmanlar konuyla ilgili önemli yorumlarda bulunuyor. İşte 28 Mayıs 202020 Perşembe gram, yarım tam, cumhuriyet, bilezik ve çeyrek altın fiyatları ile ilgili son dakika haberinin ayrıntıları…

28 MAYIS ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Altın kurunda yaşanan hareketlilik bugün de devam ediyor. Haftaya düşüşle başlayan altın fiyatı bugünün de düşüşle seyrederken, özellikle gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Altın fiyatları ile ilgili güncel rakamlara ve uzmanlardan gelen yorumlara haberimizde yer verdik.

GRAM, BİLEZİK VE ÇEYREK ALTIN FİYATI SON DURUM

28 Mayıs 2020 gram, yarım, tam, cumhuriyet, bilezik ve çeyrek altın fiyatlarındaki anlık değişimlere ve güncel rakamlara bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

İşte detaylar;