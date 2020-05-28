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Bakan Albayrak, 'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı

Hazine ve Maliye Bakanı , 28 Mayıs 1918'de bağımsızlığını ilan eden 'nin 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 28.5.2020 14:18 Son Güncelleme: 28.5.2020 14:21 ABONE OL
Bakan Albayrak, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 28 Mayıs 1918'de bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Özümüz bir, sözümüz birdir. 28 Mayıs 1918'de bağımsızlığını ilan eden kardeş ülkemiz Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" ifadesine yer verdi.

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Bakan Albayrak, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı
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