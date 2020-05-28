Emlak vergisi ödemeleri ertelendi mi? 2020 yılı 1. dönem emlak vergisi ödemeleri son günü ne zaman?

Emlak vergisi ödemesi son günü ne zaman? Emlak vergisi mükellefleri için ilk taksitte son günler yaklaşıyor. Mayıs ayı sonu itibarıyla, emlak vergisi ödemeleri ertelendi mi sorusunun yanıtı merak ediliyor. İlgili belediyelerin banka hesaplarına EFT ya da havale yöntemiyle yapılan ödemeler için merak edilen bu soruları yanıtladık. İşte emlak vergisi ilk taksit ödemeleri için merak edilen soruların yanıtları…

EMLAK VERGİSİ SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ödemeleri için ödemelerde son gün tarih 1 Haziran.

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Emlak vergilerinin ilgili belediyeye bizzat gidilerek ödeniyor. Emlak Vergileri Belediyelerin banka hesap numaralarına EFT veya havale yoluyla da ödenebiliyor. Bazı belediyelerin internet siteleri üzerinden vergi ödeme ve borç sorgusu da yapılabiliyor.

EMLAK VERGİSİ GECİKME ZAMMI NE KADAR?

Emlak Vergisi süresi içinde ödenmezse, her ay için yüzde 2 oranında gecikme zammı uygulanıyor. Mayıs sonuna kadar ödenmesi gereken ilk taksiti ödemediyseniz gecikme zammıyla birlikte iki taksiti ödeyebilirsiniz.