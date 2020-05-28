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çalışanlarının yarısı oltaya geliyor

Evden çalışmaların artmasıyla birçok şirket dijital saldırıya açık hale geldi. Uzmanlar uyarıyor: çalışanlarının yarısından fazlası oltaya geliyor

Giriş Tarihi: 28.5.2020 ABONE OL
KOBİ çalışanlarının yarısı oltaya geliyor
Siber güvenlik ve siber sigorta salgın sürecinde her zamankinden daha önemli hale geldi. Özellikle Kovid-19 salgını döneminde uzaktan çalışmalar da artınca şirketler saldırıya daha açık hale geldi. Sigortacılık sektörü bu alanda hem hasar tazminatı hem de teknolojik danışmanlık hizmeti veriyor. Özellikle KOBİ'lere yönelik kimlik avı saldırıları artış gösteriyor.

ZARAR 50-100 BİN DOLAR ARASINDA
Yapılan bir araştırmaya göre oltalama saldırıları, ABD'deki KOBİ'lerde 50 bin ile 100 bin dolar aralığında kayıplara neden oluyor. KOBİ çalışanlarının yarısından fazlasının oltalama saldırılarına düştüğünü belirten Bitdefender Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, KOBİ'lerin kimlik avı e-postalarına karşı çalışanlarını bilinçlendirmesi ve etkili siber güvenlik çözümlerine sahip olması gerektiğini aktarıyor. Alman sigorta şirketi HSB'nin yaptığı son araştırmaya göre, ABD'deki KOBİ'lere yönelik geçtiğimiz yıl yoğun şekilde şüpheli e-postalar atıldı. Çoğunlukla kimlik avı içeren e-postaları atan hackerlerin amacı ise KOBİ çalışanlarından hileli hesaplara on binlerce dolar paranın yatırılmasını sağlamak olarak görünüyor.

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KOBİ çalışanlarının yarısı oltaya geliyor
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