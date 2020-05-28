Nissan yeni operasyonel kararlarını duyurdu

Nissan tarafından Endonezya ve İspanya Barselona'daki fabrikaların kapanacağı ve Güney Kore pazarından da çıkılacağı açıklandı. Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Makoto Uchida: "Mali disiplini korurken ve karlılık elde etmek için birim başına net gelire odaklanırken, temel yetkinliklerimize odaklanacağız ve işimizin kalitesini artıracağız"

Nissan tarafından, 2019 yılı mali sonuçlar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası orta vadeli planlara ilişkin online basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Nissan'ın 2019 mali yılını 671,2 milyar yen net zararla kapattığı belirtilirken, 2023 mali yılının sonuna kadar sürdürülebilir büyüme, finansal istikrar ve karlılık elde etmek için dört yıllık bir plan da duyuruldu.

"BARCELONA FABRİKASINI KAPATMA KARARINI ÇOK ZOR ALDIK"

Toplantıda konuşan Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Makoto Uchida, şirketin açıkladığı dönüşüm planının, aşırı satış genişlemesi yerine istikrarlı bir büyüme sağlamayı amaçladığını dile getirdi.

Uchida, "Mali disiplini korurken ve karlılık elde etmek için birim başına net gelire odaklanırken, temel yetkinliklerimize odaklanacağız ve işimizin kalitesini artıracağız. Bu, 'Nissan-ness' olarak nitelendirilen yeni bir dönem için tanımlanan bir kültürün restorasyonuyla örtüşüyor." diye konuştu.

Yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı Barcelona fabrikasını kapatma kararını çok zor aldıklarını belirten Uchida, Nissan'ın İngiltere Sunderland'deki tesisinin açık kalacağını belirterek, "Batı Avrupa'da Sunderland'deki İngiltere tesisimizde temel modellerimizin üretimini sürdüreceğiz ve verimliliği artıracağız." dedi.

4 YILLIK PLANIN DETAYLARI

Öte yandan toplantıda verilen bilgilere göre, maliyet rasyonalizasyonu ve iş optimizasyonunu içeren dört yıllık planın bir parçası olarak şirket, yapısal reformların yanı sıra karsız operasyonları ve ihtiyaç fazlası tesisleri yeniden ayarlayarak işini dönüştürmek için kararlı adımlar atacak.

Nissan, üretim kapasitesini, küresel ürün yelpazesini ve harcamalarını rasyonelleştirerek sabit maliyetleri azaltacak ve sağlam bir iyileşme ve sürdürülebilir büyüme sağlaması beklenen iş alanlarına öncelik verecek ve yatırım yapacak. Şirket bu planı uygulayarak 2023 mali yılı sonuna kadar, Çin'deki yüzde 50 hisse senedi ortak girişiminden oransal katkılar dahil, yüzde 5 işletme kar marjı ve yüzde 6 sürdürülebilir küresel pazar payı elde etmeyi hedefliyor.

Dört yıllık plan, devam eden kültürel dönüşümün yanı sıra Nissan'ın yenilikçilik, işçilik, müşteri odaklılık ve kalite konusundaki itibarını temel alan iki stratejik alana odaklanıyor. Bu iki alan; rasyonalizasyon ve temel pazarlara ve temel ürünlere öncelik vermek olarak belirlendi.

Bu kapsamda yeniden yapılanma, maliyetleri düşürme ve verimliliği artırma konusunda sağlam eylemler planlanıyor.

ŞİRKET GÜNEY KORE PAZARINDAN ÇEKİLİYOR, RUSYA'DAKİ DATSUN İŞİ SONA ERİYOR

Nissan, dönüşüm kapsamında Kuzey Amerika üretimini temel modeller etrafında birleştirmeyi, İspanya Barcelona'daki tesisisin yanı sıra Endonezya'daki üretim tesisi kapatmayı ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nde (ASEAN) tek üretim üssü olarak Tayland tesisine yoğunlaşmayı hedefliyor.

Güney Kore pazarından da çıkacaklarını açıklayan şirket ayrıca Rusya'daki Datsun markasını geri çekeceklerini ve ASEAN gibi bazı pazardaki operasyonları bir düzene sokmayı planlıyor.

GELECEK 18 AYDA 12 MODEL TANITIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Ayrıca Japonya, Çin ve Kuzey Amerika pazarlarındaki ana operasyonlara odaklanacak olan şirket, Güney Amerika, ASEAN ve Avrupa'daki işini, uygun operasyonel seviyede tutmak için İttifak varlıklarından yararlanmayı planlıyor.

Gelişmiş C ve D segmenti araçlara, elektrikli araçlara, spor otomobiller dahil olmak üzere küresel çekirdek model segmentlerine odaklanacak olan şirket, gelecek 18 ayda 12 model tanıtımı gerçekleştirecek.

"Üçüncü ve dördüncü çeyrekte ciddi bir ekonomik toparlanma göreceğiz"