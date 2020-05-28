Parfüm, ruj denemeye son

Normalleşme sürecinde bazı iş kollarında dikkat edilmesi gereken tedbirler belirlendi. Sağlık Bakanlığı Kovid-19 salgın yönetimi ve çalışma rehberi yayınladı. Beyaz eşya ve mobilya mağazalarında müşterilerin maskeli olarak iş yerlerine girmeleri sağlanacak. Teşhirdeki ürünlere elle temas edilmeyecek. Kozmetik ve parfümeri mağazalarında göz kalemi, rimel, ruj ve allık gibi göz, dudak ve yüze uygulanan kozmetik ve makyaj malzemelerinin test ürünleri denenmeyecek. Akaryakıt istasyonlarında bulunan markete müşteriler tek başına girecek. Market ve süpermarketlerde oyuncak ve oyun alanları kapatılacak. Oto yıkamada bekleme amacıyla ofis alanına müşteri alınmayacak. Tamirhaneler randevu usulü çalışacak. Emlak ofislerinde ise müşteriler maskeli olarak işyerine girebilecekler.