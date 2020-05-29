100 bin sosyal konutun inşaatı başladı

Piyasa koşullarında ev sahibi olması güç olan dar gelirli vatandaşları az peşinat, düşük taksit ve uzun vade ile kira öder gibi konut sahibi yapan Toplu Konut İdaresi (TOKİ), 100 bin sosyal konut projesinde bir yandan kuralara devam ederken bir yandan da inşaatlara başladı. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, konutların temellerinin atılmaya başlandığını açıkladı.2019'da toplam 150 bin konutluk iki ayrı soysal konut kampanyası düzenlendiğini hatırlatan Bulut, "50 bin konutu kapsayan ilk kampanya, 5 Mart 2019'da 67 ilde 140 proje ile başlatıldı. Kampanyaya 638 bin başvuru yapıldı. Bu konutların inşaatı devam ediyor. İkinci kampanyada 50 bin konut 100 bine çıkarıldı. 81 ili kapsayan projede kura çekimlerinin tamamlanmak üzere" dedi.100 bin dar gelirli ailenin, kira öder gibi yüzde 10 peşinat, aylık 894 liradan başlayan sabit taksitler ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi oluyor.