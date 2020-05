15 günde cironun % 65’ini yakaladılar

Normalleşme süreci kapsamında 11 Mayıs'ta kapılarını açan AVM'lerde alışverişler yeniden başladı. Giriş sayısı kısıtlı olmasına rağmen kişi başı harcama tutarı geçen yıla göre ikiye katlandı. Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, perakendecilerin mayısta eski cirolarının yüzde 40'ına ulaştığını, haziranda yüzde 50-60'ına, temmuz-ağustosta yüzde 70'ine ve eylül-aralık arası ise yüzde 100'üne ulaşmasını beklediklerini kaydetti. Venezia AVM Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, "Tüm mağazalarımızın yüzde 35'i açılmasına rağmen, cirolar, geçen yılın aynı dönemindeki ciroların yüzde 65'i seviyelerinde gerçekleşti. Bu durum kişi başı alışveriş tutarının ciddi oranda arttığını gösteriyor" diye konuştu.







HER ZİYARET ALIŞVERİŞE DÖNÜYOR

Mall of İstanbul'u bünyesinde barındıran Torunlar GYO'nun Genel Müdür Yardımcısı İlham İnan Dündar ise 130 mağazanın açık olduğu AVM'de ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığını, ziyaret sürelerinin kısa tutulduğunu, gelenlerin neredeyse tamamının bir ihtiyacı gidermek için AVM'yi ziyaret ettiğini söyledi. Bu dönemde açık olan mağazaların birçoğunun kendi zincirleri içerisinde Türkiye birincisi olarak ayı tamamladıklarını belirten Dündar, "Bir yandan da günlük ciro geçmiş yıl karşılaştırmasının üzerinde sonuçlar verdiler" ifadelerini kullandı.







HAZİRANDA CİROLAR ARTIŞA GEÇER

Carousel AVM'nin Genel Müdürü Orhan Demir ise, mağaza cirolarının pandemi öncesi rakamlarla kıyaslandığında yüzde 35-40 oranında seyrettiğini söyledi. Bayram öncesi AVM'deki yoğunluğun yüzde 45-50 oranlarında olduğunu ifade eden Demir, "1 Haziran itibarıyla yoğunluğun yüzde 60'ları bulacağını öngörüyoruz. Mağazalarımızın tamamının açılmasıyla birlikte ciroların yüzde 60-65 oranına ulaşmasını bekliyoruz" diye konuştu.







AYAKLA ASANSÖR ÇAĞRILACAK

1 Haziran'da açılacak Akbatı ve Akasya AVM, salgın önlemleri kapsamında ayakla çağrılabilen asansör kullanımına geçiyor. Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi Gökşin Durusoy, "Ziyaretçilerimizin elle dokunmaktan çekinebileceğini düşünerek ayak pedallarıyla yönlendiriyoruz. Ziyaretçiler gitmek istedikleri katın pedalına basarak, asansörleri çağırabilecek" dedi.

