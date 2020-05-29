Altın fiyatları son dakika hareketliliği! Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 29 Mayıs bugün ne kadar?

Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? sorusu vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere son dönemde altın fiyatları corona virüs kaynaklı hareketliliğini sürdürüyor. Hal böyle olunca, bu alana yatırım yapmak isteyen veya hali hazırda yatırım yapmış kişiler, arama motoru üzerinden gram, yarım, tam, cumhuriyet, bilezik ve çeyrek altın fiyatları ile ilgili güncel rakamları sıklıkla araştırıyor. Peki, Peki, 29 Mayıs 2020 Cuma gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

29 MAYIS 2020 ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Altın kurunda yaşanan hareketlilik bugün de devam ediyor. Haftaya düşüşle başlayan altın fiyatı bugün yükselişle seyrederken, özellikle gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Altın fiyatları ile ilgili güncel rakamlara ve uzmanlardan gelen yorumlara haberimizde yer verdik.

GRAM, BİLEZİK, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI SON DURUM

29 Mayıs 2020 Cuma gram, yarım, tam, cumhuriyet, bilezik ve çeyrek altın fiyatlarındaki anlık değişimlere ve güncel rakamlara bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

İşte detaylar;