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Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Albayrak duyurdu: Yeni destek kredi paketi geliyor! Konut kredisi faiz oranı düşüyor! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Bakan Albayrak duyurdu: Yeni destek kredi paketi geliyor! Konut kredisi faiz oranı düşüyor! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın duyurduğu yeni destek kredi paketinin detayları belli olmaya başladı. Otomobilden tatile kadar son derece kapsamlı bir şekilde hazırlanan yeni destek kredi paketinde, ev alacakları ilgilendiren düşük faizli konut kredisi ise en çok öne çıkan kısım durumunda. Öyle ki, ucuz konut kredisi kapsamında Cumhuriyet tarihinin en düşük faiz oranı geçerli olacak. Kredi faiz oranlarında yaşanacak olan bu indirimler de şimdiden vatandaşların ilgisini çekmeye başladı. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank konut kredisi faiz oranları ne kadar? Yeni destek kredi paketi ve ucuz konut kredisi hakkındaki detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 29.5.2020 12:14 ABONE OL
Bakan Albayrak duyurdu: Yeni destek kredi paketi geliyor! Konut kredisi faiz oranı düşüyor! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Koronavirüs salgınının ardından ekonomiyi canlandırmayı amaçlayan hükümet, milyonları ilgilendiren destek paketlerini art arda sıralıyor. Bu noktada, geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın duyurduğu yeni destek paketinin detayları da belli olmaya başladı. Otomobilden konuta kadar son derece kapsamlı bir şekilde hazırlanan yeni destek kredi paketi ile ev alacaklar için Cumhuriyet tarihinin en düşük konut kredisi faiz oranı uygulanacak. Yaşanan bu gelişme, yakın zamanda ev sahibi olmayı düşünen vatandaşları da heyecanlandırdı.

YENİ DESTEK KREDİ PAKETİ DETAYLARI NELER?

Kovid-19 salgınının ekonomiye etkilerini bertaraf etmek için bugüne kadar 260 milyar liralık destek paketi açıklayan Hazine ve Maliye Bakanlığı, normalleşme süreci için de çalışma yapıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın normalleşme süreci için üzerinde çalıştıklarını açıkladığı yeni destek paketlerinin ayrıntıları belli oldu. Vatandaşların çeyizden tatile kadar birçok alandaki ihtiyaçlarını karşılamak için finansman sağlanacak.

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI DÜŞÜYOR! ZİRAAT BANKASI, HALKBANK, VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Kamu bankaları, uzun vadeli konut kredisi verecek. Konut kredisinde bugüne kadar uygulanan en düşük faiz oranının geçerli olacağı bir paket hazırlandı. Orta gelir grubuna uzun vadede ve tarihi düşük maliyetlerle konut kredisi sağlanacak. Haberimizin detaylarından, yeni destek kredi paketi hakkında bilgi edinebilir; Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve diğer bankaların güncel konut kredisi faiz oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Bakan Albayrak duyurdu: Yeni destek kredi paketi geliyor! Konut kredisi faiz oranı düşüyor! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi faiz oranları ne kadar?
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