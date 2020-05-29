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| Bakan Varank duyurdu: Bugün ilk kez verildi...

haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı tedbirleri kapsamında devreye alınan yeni programıyla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Varank, "TSE, Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı kapsamında ilk belgeyi bugün 'da beş yıldızlı bir otelimize verdi." dedi.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 29.5.2020 10:40 Son Güncelleme: 29.5.2020 10:51 ABONE OL
SON DAKİKA | Bakan Varank duyurdu: Bugün ilk kez verildi...

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TSE, Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı kapsamında ilk belgeyi bugün Antalya'da beş yıldızlı bir otelimize verdi." dedi.

PİYASALARA SAĞLAM DÖNÜŞ...

Bakan Varank, "Salgının dış pazarlarımızdaki gelişimine bağlı olmakla birlikte Türkiye yılın son iki çeyreğinde piyasalara çok sağlam dönüş yapabilir. Ekonomik güven endeksi mayıs ayında dipten dönüş sinyali verdi." ifadelerini kullandı.

REEL SEKTÖRE TAM DESTEK

Bakan Varank, "Üretimde sürekliliği ve rekabet gücümüzü artıracak politikalarla reel sektörün yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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SON DAKİKA | Bakan Varank duyurdu: Bugün ilk kez verildi...
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