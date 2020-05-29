Doğa Sigorta güvencesi İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’ne güç katıyor

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nde 2020 yılı ile yeni ve gelişmelerle dolu bir dönemin başladığını söyledi. 33 bölüme ek olarak Bilgisayar Programcılığı, Elektrik ve Elektronik programlarının da sisteme eklendiğini dile getiren Kırmızı, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nin yanına Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda antrenörlük, rekreasyon, spor yöneticiliği bölümlerinin de önümüzdeki yıl eğitim öğretim hayatına başlayacağını sözlerine ekledi. Kırmızı, Beşler Sucuk, Beşler Et, Beşler Süt ve Yoğurt, Beşler Gıda Grubu gibi dost şirketlerin de üniversitenin gastronomi bölümü öğrencilerine staj ve iş anlamında destek vereceği bilgisini verdi. Kırmızı, Doğa Sigorta olarak İstanbul Ayvansaray Üniversitesi öğrencileri ve çalışanlarına kaza sigortası koruması sağlanacağını ve öğrencilerin ailelerine de poliçelerde indirimler sunulacağını aktardı.