E-ticaret hata affetmiyor

Pandemi sırasında perakende şirketleri, üreticiler oldukça zor anlar yaşadı. İkinci dalgadan korkanlar e-ticret sayesinde yeni bir kanal arayışı hız kazandı. Bu dönemde hızlı karar almak isteyen kurumlar hatalar da yaptı. Ancak onların ciddi bir yol haritasına ihtiyaç duyduğu ortaya çıktı. Geleneksel ortamda uzun yıllarda elde edilen itibarı elektronik ortamda hızla kaybetmek mümkün. Bu yüzden müşteri deneyimini kurum itibarının devamı olarak kabul ederek doğru tasarlamak şart.Yakup Bayrak tarafından 7 yıl önce kurulan Sherpa,kurumların dijital ortamdaki müşteri deneyimi yolculuğuna doğru kullanım arayüzleri oluşturmalarını sağlayan ve bu konuda devamlılık elde etmesini sağlayan girişim. "Doğru yol haritası nedir?" diye sorduğumuzda Yakup Bayrak, basit gerçekle yüzleşilmeli ve "Şu anda bunu konuşuyorsak, öyle ya da böyle geç kaldık" diyerek işe başlanması gerektiğini vurguluyor. Moral bozmadan ve "Artık başlamak için bizi durdurabilecek hiçbir şey kalmadı" diyerek şu soruları sormak gerektiğini söylüyor:"Dijital bir kanaldan satış yapmak zorunda mıyım? Sırf "Dijitalden de satmalısın rüzgarı çok sert esiyor" diye benim de onu yelkenlerime basmam mı gerekiyor? Belki de dijital kanallarımın etki alanını artırabilir, güçlendirebilir sonra da geleneksel satışımı bu sayede artırabilirim. İşletmemdeki operasyonel süreçler tanımlı ve ürün ya da hizmetlerimi dijital bir kanaldan satmaya hazır mı? Ekibim ve onların araç setleri dijital bir kanaldan, daha doğrusu ara birimi insan olmayan bir dünyada iletişim kurmaya hazır mı? İşte bu soruların doğru yanıtlarını ne kadar doğru verirseniz, yapılan hataları minimuma indirmek mümkün olur.""Kovid-19 da elbet bitecek. Bittiği anda yeni bir hayat başlayacak" diyen Yakup Bayrak normalleşme sürecine ilişkin unutulmaması gereken şeylere dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti: "Belki bazı eski alışkanlıklara sadık kalacak olsa da hiç kimse eskiye dönemeyecek. Deneyime yatırım yapmayan her şart altında kaybedeceğini akıldan çıkarmamak gerek."