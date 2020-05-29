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Ekonomik güven mayısta toparlandı

Giriş Tarihi: 29.5.2020 ABONE OL
Ekonomik güven mayısta toparlandı
Ekonomi yönetiminin hayata geçirdiği teşvikler ve salgınla mücadele kapsamında başlatılan normalleşme süreci verilere yansımaya başladı. Nisanda dip yapan ekonomik güven endeksi normalleşmenin başlamasıyla mayısta toparlandı. Mayısta alt endekslerin tamamındaki artış ile beraber endeks 61.7 seviyesine yükseldi. Tüketici güven endeksi mayısta yüzde 8.5 artarak 59.5'e, reel kesim güven endeksi yüzde 18 yükselerek 73.5'e, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 10.8 artışla 51.1'e, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 5 artarak 79'a, inşaat sektörü endeksi de yüzde 31.1 yükselişle 58.5'e çıktı.
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Ekonomik güven mayısta toparlandı
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