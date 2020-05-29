Fahiş fiyat stokçuluğuna geçit yok

Yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele süreci benzeri süreçlerde, ekonomik dalgalanma dönemlerinde fahiş fiyat ve stokçuluğun denetlenmesi amacıyla oluşturulan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu göreve başlıyor. Kurul, hem tüketicileri hem de piyasa dengesini korumaya yönelik gerekli tedbirleri alacak ve bunların uygulanmasını sağlayacak. Fahiş fiyat artışında bulunanlara 100 bin liraya, stokçuluk yapanlara da 500 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. Ticaret Bakanlığı'nın Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği yürürlüğe girdi. 17 Nisan'dan önceki fahiş fiyat uygulamalarına ilişkin başvuruları Reklam Kurulu sonuçlandıracak. Yeni kurulda, Ticaret, Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlık, sivil örgütler ve Reklam Kurulu'ndan 13 üye yer alacak. Kurul, stokçuluk yapan, fiyatları fahiş şekilde arttıran üretici, tedarikçi ve perakende işletmeleri inceleyecek.