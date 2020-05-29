‘Riski merkezine alan sigortacılar risklere özel çözümler sunmalı’

Son aylarda yaşananların da gösterdiği gibi değişimler bir anda gerçekleşebiliyor. Böylesi durumlarda ortaya çıkan yeni risklere karşı çözüm bulmak ise sigorta şirketlerine kalıyor. Ray Sigorta, uzaktan çalışma sistemlerinin ve bireysel elektronik kullanımının artmasıyla yükselen siber risklere karşı güvence sunabilmek için geliştirdiği yeni siber güvenlik ürünü Cyberella Siber Güvenlik Sigortası'nı portföyüne kattı. Ray Sigorta hesaplı ve kapsayıcı bir ürün olan Ekonomik Kasko'yu müşterilerinin kullanımına sundu. Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, değişen ihtiyaçlara cevap verecek çevikliğe sahip olmanın bilhassa kriz durumlarında değerinin daha da iyi anlaşıldığını ifade etti. Erdoğan, "Sigortacıların sadece içerideki iş süreçleriyle değil ürünleriyle de zamanı yakalaması gerekiyor. Öyle ki, sadece en iyi ürünü sunmanız bile bazı durumlarda yeterli olmayabiliyor. İhtiyacın oluştuğu an cevap vermek, hem esnek hem de güven verici bir şekilde sigorta ihtiyaçlarını karşılamak gerekiyor" şeklinde konuştu.Ray Sigorta, çalışma düzeni değişen bireyleri hem sanal hem de gerçek kimlik hırsızlarına karşı güvence altına almak için yeni bir ürün geliştirdi. Cyberella Siber Güvenlik Sigortası ürününde koruma henüz hasar oluşmadan başlıyor. Ürünle beraber sağlanan koruma yazılımı sigortalıları potansiyel saldırılardan korurken; 7/24 sunulan Dijital Güvence Veri İzleme Hizmeti kapsamında sigortalıların kişisel verileri, tehlikeli web siteleri dâhil olmak üzere tüm internette taranıyor.Ray Sigorta'nın müşterileri için geliştirdiği bir diğer ürün ise kasko branşında. Ray Sigorta'nın yeni ürünü Ekonomik Kasko; hesaplı primlerle, geniş teminatlar ve özel hizmetleri tek bir poliçede buluşturarak kapsayıcı bir çözüm sunuyor. Kapsamlı olarak sunulan güvencelere ilave olarakceva Ekonomik Kasko ürünüyle sigortalılar Ray Sigorta'nın yaygın servis ağındaki Hızlı Onarım Merkezi (HOM) ve Ray Sigorta anlaşmalı özel servislerdeki ayrıcalıklı hizmetlerden faydalanabiliyor. Kasko teminatı kapsamında, orijinal yedek parça kullanılan Hızlı Onarım Merkezi ve anlaşmalı özel servislerde ücretsiz olarak sigortalının aracının onarımı gerçekleştiriliyor, bir yıl yedek parça ve işçilik garantisi veriliyor. Mini Onarım kapsamında ise sigortalının aracında oluşabilecek küçük ölçekli (kaporta, tampon, boya, döşeme vs.) hasarların onarımı sigortalının hasarsızlık indirimi bozulmadan gerçekleştiriliyor. 20 bin liraya kadar olan hasarlarda eksper tayini gerçekleşmeden onarım gerçekleştirilirken, vale hizmeti talep edilmesi halinde il sınırları içinde olmak kaydıyla hasarlı araç HOM servisleri tarafından alınıyor ve onarım tamamlandıktan sonra müşteriye teslim ediliyor.