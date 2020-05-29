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Son dakika | Bakan Dönmez açıkladı: 'Fatih' sondaj gemisi yola çıkıyor...

Son dakika haberi... Türkiye'nin 'Fatih' 'deki görevinin ardından bugün yeni seferine başlamak üzere 'e doğru yola çıkıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Fatih sondaj gemimizi kutlu fethin 567. yıl dönümünde, bu kez Karadeniz'deki ilk sondajı için yolcu ediyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 29.5.2020 17:36 Son Güncelleme: 29.5.2020 17:55 ABONE OL
Son dakika | Bakan Dönmez açıkladı: 'Fatih' sondaj gemisi yola çıkıyor...

Son dakika: Türkiye'nin enerjideki yatırımlarından biri olan 'Fatih' gemisi petrol ve doğal gaz aramak için yeni görevine uğurlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Fatih sondaj gemimiz, Karadeniz'deki ilk sondajına 15 Temmuz'da Tuna-1 lokasyonunda başlayacak" dedi.

Bakan Dönmez, "Fatih sondaj gemimizi kutlu fethin 567. yıl dönümünde, bu kez Karadeniz'deki ilk sondajı için yolcu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

LİBYA'DA PETROL ARAMA FAALİYETLERİ BAŞLAYACAK

Bakan Dönmez, "Libya ile vardığımız anlaşma kapsamında buradaki petrol arama faaliyetlerimize 3-4 ay içerisinde başlayabileceğiz" dedi.

Dönmez ayrıca, "Bu yıl başında filomuza kattığımız Kanuni sondaj gemimiz, geliştirme çalışmalarının ardından ilk kez Akdeniz'de sahaya inecek. Hedefimiz, bu yıl çalışmalarımızı tamamlamak." diye konuştu.

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Son dakika | Bakan Dönmez açıkladı: 'Fatih' sondaj gemisi yola çıkıyor...
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