Son Dakika Haberi: Altın fiyatları düşüşe geçti! 29 Mayıs Gram ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Uzmanlardan önemli altın fiyat yorumları

Haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları bugünde düşüş eğiliminde seyrediyor. Kur ile ilgili son dakika haberleri özellikle yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Normalleşme takvimine göre düğün sezonlarının da başlayacak olması nedeniyle gram, yarım, tam, cumhuriyet, bilezik ve çeyrek altın fiyatları ile ilgili güncel rakamlar araştırılıyor. Öte yandan altın düşer mi, artar mı sorularının cevabına uzmanlardan kritik yorumlar geldi. Peki, 29 Mayıs 2020 gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte altın fiyatındaki güncel rakamlar, anlık değişimler ve son dakika haberinin ayrıntıları!

29 MAYIS 2020 BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Haftaya düşüş ile başlayan gram altının fiyatı bugün yine düşüş eğiliminde seyrediyor. Düğün sezonunun da yeniden açılacak olması özellikle çeyrek, tam, yarım, cumhuriyet altın fiyatları konusundaki merakı arttırdı.

CUMHURİYET, GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI

28 Mayıs 2020 Perşembe gram, yarım, tam, cumhuriyet, bilezik ve çeyrek altın fiyatlarındaki anlık değişimlere ve güncel rakamlara bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

İşte detaylar;