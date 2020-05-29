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Son Dakika Haberi: Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? ve Bağkur emekli maaş zammı kaç TL? İşte detaylar…

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere ’de 12 milyondan fazla emekli Temmuz ve Ocak aylarında zam alıyorlar. Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı, 2020 yılının ilk yarısındaki enflasyon rakamları ile belli oluyor. Şu ana kadar açıklanan veriler doğrusunda emeklilerin Temmuz zammı yüzde 4.41 olarak tahmin ediliyor. Peki, Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? ve Bağkur emekli maaş zammı kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları…

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Son Dakika Haberi: Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? SGK ve Bağkur emekli maaş zammı kaç TL? İşte detaylar…

Türkiye'de 12 milyondan fazla emekli Temmuz ayında yapılacak zam miktarına gözlerini çevirdi. Bilindiği üzere emekliler her yıl Temmuz ve Ocak ayında maaşlarına zam alıyor. Temmuz ayına yaklaşmamız itibariyle maaşlarda yaşanacak artış da merak konusu oluyor. Şu ana kadar açıklanan veriler ve tahminler doğrultusunda emeklilerin Temmuz zammı yüzde 4.41 olarak tahmin ediliyor. Peki, Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? SGK ve Bağkur emekli maaş zammı kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları…

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR? SGK VE BAĞKUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI KAÇ TL?

Yaklaşan Temmuz ayı, milyonlarca kişi için zam ayı olacak. SSK ve Bağ- Kur emeklileri, bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak.

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Son Dakika Haberi: Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? SGK ve Bağkur emekli maaş zammı kaç TL? İşte detaylar…
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