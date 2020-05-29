SON DAKİKA | Merkez Bankası'ndan önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu'nu yayınladı. Merkez Bankası raporda, "Koronavirüs salgını küresel büyüme görünümünü belirgin ölçüde zayıflattı." dedi.
Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu'ndan öne çıkanlar:
Salgın hastalığa bağlı gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla uygulamaya konulan parasal ve mali tedbirlerin ekonominin üretim potansiyelini destekleyerek finansal istikrara ve salgın sonrası toparlanmaya katkı yapacağı değerlendirilmektedir
Hanehalkı borçluluk oranı, gelişmekte olan ülkeler ortalamasının altındaki seyrini sürdürmekte, reel sektörün yabancı para borçluluk oranındaki ve yabancı para açık pozisyonundaki gerileme devam etmektedir
Düşük seyreden finansman maliyetleri, sunulan teşvikler ve alınan politika önlemleri önümüzdeki dönemde kredi büyümesini desteklemeye devam edecek