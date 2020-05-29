Tatilde hijyen korkusu aileleri villalara yöneltti

Kovid-19 sonrası tatile gidecek gidecek aileler, tekne ya da villa kiralamaya başladı. Bu değişen eğilim TatildeKirala.com'a Sintek Grup Yönetim Kurulu Başkanı Onur Atakay'dan 20 milyon TL değerleme ile yeni devam yatırım almasını sağladı. 2018'de Ruşen Mat tarafından kurulan TatildeKirala.com, değerlemesini 5 kat artırarak Sintek Grup şirketinden 20 milyon TL değerleme ile gelen devam yatırımını artan hızlı talebi karşılayacak büyümede kullanacağı tahmin ediliyor. TatildeKirala.com tarafından paylaşılan bilgilere göre yeni yatırım, Kovid-19 sonrası turizm sektöründe yaşanan sıkıntılara rağmen villa ve tekne kiralama pazarındaki ciddi talep artışından hareketle markalaşma süreçlerinin hızlandırılması ve iş ortaklarının artırılmasına yönelik çalışmaların yanı sıra, teknolojik altyapılarının geliştirilmesi için 2020 ve 2021 yıllarında kullanılacak. Her ilanda hijyen ve temizliğin öne çıktığı platformun değişen önceliklere yanıt vermeyi hedefliyor.