Türk Nippon ‘Sağlığınız Bizde’ ürünü yenilendi

Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, zor dönemlerde sigortalılarının yanında olduklarını gösteren ve bir sosyal fayda olarak nitelendirilebilecek değişikliğin, tüm dünyayı etkisi altına almış salgınla ilgili sigortalıları bir nebze de olsa rahatlatacağını ve riskin oluşması halinde, sigortalının hastane seçimi yapabilmesine olanak sağlayacağını ifade etti. Pamukçu, "Türk Nippon Sigorta, Medical Park işbirliğiyle yaklaşık 3 yıl önce hayata geçirdiği "Sağlığınız Bizde" TSS ürününü geliştirmeyi sürdürüyor. Türk Nippon Sigorta, salgın nedeniyle, tüm sigortalılarına sosyal fayda sağlamak amacıyla hem mevcut 'Sağlığınız Bizde' kullanıcılarına hem de bu ürünü satın almak isteyenlere COVID- 19 teminatının poliçeye dahil edildiğinin müjdesini verdi. Hayata geçirilen bir diğer yenilik ise; Sağlığınız Bizde kullanıcılarının Medical Park'ın pek çok branştan hekimine, evden çıkmaya gerek olmadan görüntülü görüşmeler ile sağlıklarına ilişkin danışmanlık alabilmesi oldu. Bu sayede başta kronik hastalıklarla mücadele edenler, 65 yaş ve üzerindeki kişiler olmak üzere sağlıkla ilgili ihtiyaçları olanlar hekimlere ulaşabilecek" dedi.