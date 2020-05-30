BDDK’dan 18 bankaya 102.1 milyon TL ceza

Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde bireysel ve ticari müşteriler tarafından iletilen şikâyetleri inceleyen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 18 bankaya 102.1 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Kurumdan yapılan açıklamada, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 29.05.2020 tarihli ve 9039 sayılı Kararı ile 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 148 inci maddesinin (b) bendi uyarınca 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Söz konusu şikayetlere ilişkin inceleme süreçleri kesintisiz devam etmektedir" denildi.BDDK 15 Mayıs'ta da incelenen şikayetler sonucunda talimatlara aykırı işlem tesis eden 15 bankaya 19.6 milyon TL ceza kesmişti.