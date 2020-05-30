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Devlet korumasındaki 54 bin gence

Giriş Tarihi: 30.5.2020 ABONE OL
Devlet korumasındaki 54 bin gence istihdam
Hükümet, devlet koruması altındaki çocukların toplumsal hayata aktif ve güçlü bireyler olarak katılımı için tüm imkânları sunarken, 54 binin üzerinde gence kamuda iş kapısı açtı. Devlet korumasından yararlanan gençler için bin 343 kadroya yerleştirmeler 1 Haziran itibarıyla gerçekleştirilecek.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, gençlerin korunması için tüm imkânları seferber ettiklerini söyledi. Selçuk, devlet korumasından yararlanmış gençler için bin 343 kadroya yerleştirme yapılacağını duyurdu. Bakan Selçuk, bakanlığa bağlı kuruluşlarda büyüyen ve kamuda istihdam hakkı kazanan gençlerin tercih işlemlerinin 1 Haziran'da başlayacağını ve 15 Haziran'a kadar devam edeceğini belirtti.
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Devlet korumasındaki 54 bin gence istihdam
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