Ekonomiye güven yükseliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Adana İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada yüzde 4.5 olarak gerçekleşen büyüme performansının kendilerini şaşırtmadığını söyledi. Varank, "Mayıs başından itibaren iç talep tekrar toparlanmaya başladı. Otomotiv ana fabrikalarının tümü ve tekstil fabrikalarının bir kısmı yeniden üretime döndü. Ekonomik güven endeksi mayıs ayında dipten dönüş sinyali verdi. Tüketicilerin, reel kesimin ve sektörlerin ekonomiye duyduğu güven yeniden yükseliyor" dedi.