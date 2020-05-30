Son dakika! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu uçuşların yapılacağı ilk illeri açıkladı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yurtiçi uçuşlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu, yurtiçi uçuşların başlayacağı tarihi 1 Haziran olarak duyurdu.

İLK UÇUŞLAR 4 İLDE

Bakan Karaismailoğlu yaptığı açıklamada, uçuşların 1 Haziran'da başlayacağını bildirdi. İsmailoğlu, uçuşların yapılacağı 4 ili ise şu sözlerle duyurdu:

"İlk uçuşlar İstanbul'dan Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon'a yapılacak, diğer havalimanları uçuşlara kademeli açılacak."

2020 Türk Hava Yolları THY yurt içi ve yurt dışı uçuşlar ne zaman açılıyor? THY Uçak seferleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak?