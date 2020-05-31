SON DAKİKA HABERİ: Halkbank İhtiyaç Kredisi sorgulama ekranı: Halkbank 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi nasıl ve nereden yapılır?

Corona virüs salgını ile mücadele kapsamında pek çok vatandaşa 10 bin TL'ye kadar 6 ay geri ödemesiz Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi sunuluyor. Bu noktada, Halkbank Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve başvuru sonucu sorgulama nereden yapılır sorularının yanıtı da merak konusu oldu. Bilindiği üzere, devletin desteği ve kamu Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın aracılığıyla koronavirüsten maddi anlamda olumsuz etkilenen vatandaşlara 10 bin TL'ye kadar 6 ayı geri ödemesiz olmak üzere 36 ay vade ile ihtiyaç destek kredisi veriliyor. Halkbank üzerinden online başvuru formu doldurarak yapmayı düşünen kişiler ise 'Halkbank ihtiyaç destek kredisi başvurusu yap' şeklinde araştırmalarını gerçekleştiriyor.

HALKBANK DESTEK KREDİSİ BAŞVURUSU SORGULAMA TAKİP EKRANI 2020

Başvuru formu doldurarak süreci tamamlayan ve bankadan SMS ile haber bekleyen yurttaşlar, 'Halkbank ihtiyaç destek kredisi başvuru sorgulama nasıl, nereden yapılır?' sorusuna yanıt arıyor. Haberimizin detaylarından, 10 bin TL Halkbank Bireysel Temel İhtiyaç Destek kredisi başvuru formu, şartları ve kredi başvuru sorgulama ekranı hakkındaki bilgileri görüntüleyebilirsiniz.