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'den ' Günü' mesajı

, günü dolayısı ile bir mesaj paylaştı. Üstün, " ailemizin gülen yüzü kabin memuru arkadaşlarımızın Dünya Kabin Memurları Günü kutlu olsun." dedi.

Giriş Tarihi: 31.5.2020 09:54 Son Güncelleme: 31.5.2020 09:58 ABONE OL
THY'den 'Dünya Kabin Memurları Günü' mesajı

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Dünya Kabin Memurları günü dolayısı ile bir mesaj paylaştı.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan Üstün, "Birkaç saatlik uçak seyahati unutulmaz bir hikayeye dönüşebiliyorsa ya da çok zorlu geçeceğinden eminken birileri bizim için kolaylaştırıyorsa bu onların sayesinde oluyor. Türk Hava Yolları ailemizin gülen yüzü kabin memuru arkadaşlarımızın Dünya Kabin Memurları Günü kutlu olsun." dedi.

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THY'den 'Dünya Kabin Memurları Günü' mesajı
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