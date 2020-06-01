Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yaşanıyor! 2 Haziran Salı Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte CANLI rakamlar...

Yatırımcılar dahil olmak üzere birçok kişinin yakından takip ettiği altın fiyatları son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle dünya piyasalarında negatif yönlü bir hareketlilik gözlemlenirken güvenli liman olarak görülen sarı metaldeki yükseliş devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşlar gün içerisinde 2 Haziran 2020 Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? sorusunu internet aracılığı ile canlı ve güncel yanıtı araştırırken öte yandan piyasalardaki ilk işlem gününde gram altının alış fiyatı 390,65 lira seyrinde işlem görüyor. İlerleyen günlerde de bu yükselişin sürüp sürmeyeceği yönündeki uzman yorumları büyük ve küçük ölçekli binlerce vatandaşın takip ettiği konular arasında yer alıyor. Sabah.com.tr olarak sizler için hazırladığımız haberimizde "2020 Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? sorusunun yanıtını güncel ve canlı rakamları haberimizde derledik. İşte uzman yorumları ile beraber son dakika gelişmeleri ve canlı rakamlar!

TAM, YARIM, ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL? YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?

Son dönemin gündem maddelerinden olan altın fiyatları yukarı yönlü seyrini sürdürürken vatandaşlar güncel ve canlı rakamları yakından takip ediyor. Ülkemizde olduğu gibi tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 enfeksiyonu; dünya piyasaları üzerindeki negatif etkisi ile beraber altının grafiğinde yukarı yönlü seyir son günlerde yerini durgunluğa bıraktı. Altının gram fiyatı 380 TL civarında seyrediyor.

İşte canlı ve güncel rakamlar…