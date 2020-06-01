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Bakan Karaismailoğlu: İlkini 'na takdim ettik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Sağlık Bakanlığımız tarafından belirlenen koruyucu sağlık tedbirleri konusunda gereklilikleri yerine getiren havalimanlarımızı da sertifikalandırmaya başlamış olduk. Bu kapsamda ilk "Havalimanı Salgın Sertifikası"nı ’na takdim ettik." dedi.

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 1.6.2020 12:03 ABONE OL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Sağlık Bakanlığımız tarafından belirlenen koruyucu sağlık tedbirleri konusunda gereklilikleri yerine getiren havalimanlarımızı da sertifikalandırmaya başlamış olduk. Bu kapsamda ilk "Havalimanı Salgın Sertifikası"nı İstanbul Havalimanı'na takdim ettik." dedi.

Karaismailoğlu, "Bugün itibariyle, İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Esenboğa Havalimanı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı ile Antalya ve Trabzon Havalimanları sertifikalandı. Süreç tüm havalimanlarımızı kapsayacak." ifadelerini kullandı.

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Bakan Karaismailoğlu: İlkini İstanbul Havalimanı'na takdim ettik
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