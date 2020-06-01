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: Bakan Selçuk açıkladı! ödeneği ve kısa çalışma ödemeleri ne zaman yapılacak?

haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk kısa çalışma ve ödemelerini yapılacağı tarihi duyurdu. Bakan Selçuk, "Mayıs ayı işsizlik ödeneği ve ödemeleri, 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak." dedi.

Giriş Tarihi: 1.6.2020 11:50 Son Güncelleme: 1.6.2020 11:57 ABONE OL
SON DAKİKA: Bakan Selçuk açıkladı! İşsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödemeleri ne zaman yapılacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan son dakika açıklaması geldi. Bakan Selçuk, "Mayıs ayı işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri, 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak." dedi.

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SON DAKİKA: Bakan Selçuk açıkladı! İşsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödemeleri ne zaman yapılacak?
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