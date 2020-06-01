SON DAKİKA: Bakan Selçuk açıkladı! İşsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödemeleri ne zaman yapılacak?
Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk kısa çalışma ve işsizlik ödemelerini yapılacağı tarihi duyurdu. Bakan Selçuk, "Mayıs ayı işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri, 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak." dedi.
Giriş Tarihi: 1.6.2020 11:50Son Güncelleme: 1.6.2020 11:57ABONE OL
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan son dakika açıklaması geldi. Bakan Selçuk, "Mayıs ayı işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri, 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak." dedi.