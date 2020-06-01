Dijital Dönüşüm Ofisi’nden beyin ağları çalışması

Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, yapay zekâ ve büyük veri alanında yürüttükleri çalışmaları anlattı. Koç, Büyük Veri ve Yapay Zekâ Dairesi başkanlığı çatısı altında akademisyen ve uzman araştırmacıların, akademik çalışmaları ve araştırma projelerini sürdürdüğünü söyledi. Sağlıkta yapay zekâ çalışmaları yaptıklarını belirten Koç, Gazi Üniversitesi ile birlikte Türk Beyin Araştırmaları Projesi (TBP) ve Yapay Zekâ Tabanlı Radyolojik Tanı ve Karar Destek Sistemleri geliştirilmesi projesinin buna örnek olduğunu belirtti.Koç, "Amacımız algoritmalar ile beyin tümörlerinin ya da beyinde bulunan anomalilerin tespit edilerek, hastalıkların teşhisinde doktorlarımıza yardımcı olmak. Teşhis süresini kısaltarak hasta hayatını kurtarmaktır. Taşınabilir yapay zekâ donanımları da geliştirilerek yaygınlaştırmak üzere hastanelerdeki mevcut sistemlere entegre etmeyi, sağlayacağız. Proje kapsamında yüzde 95 doğruluk oranıyla tümör teşhisi yapılabiliyor" dedi.