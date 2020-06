Fransız kazlarıyla çiftlik kurdu, siparişlere yetişemiyor

Köse ilçesinde memur olan Seyhan Tok, 2 yıl sürdürdüğü araştırmalar sonunda yumurta üretimi için kaz çiftliği kurmaya karar verdi. Bölge yapısına en uygun kazın Fransız G 35 ve G 36 cinsi kaz olduğunu belirleyen Tok, 200 yavru satın aldı. Veteriner hekim kontrolünde yetiştirdiği ve 6 ila 9 kiloya ulaşan kazlar, bu yıl, yumurtlamaya başladı. Tok'un çiftçiliğinde, yumurtlama dönemi sonrası civcivler de üremeye başladı. Çiftliğinde kaz sayısını 4 bine çıkarmayı düşünen Tok, yıllık 300 bin lira gelir elde etmeyi hedefliyor. Tok'un iklim koşullarına dayanıklı olma özelliğine sahip, ürettiği yumurta ve civcivler, yoğun talep görüyor.

'BU KADAR TALEBİ BEKLEMİYORDUM'

Kaz çiftliğini hobi olarak kurduğunu anlatan Seyhan Tok, ürettiği civcivlere bu kadar çok talep olacağını tahmin etmediğini söyledi. Tok, "İlk bu işe başlarken bir hevesti, severek başladık. Böyle bir talep beklemiyorduk. Hobi olarak girdiğimiz, sevdiğimiz bir işten para kazanması çok güzel bir duygu. İlk olarak bu şekilde kar edeceğimizi ve büyüyeceğimizi bizde beklemiyorduk. Hayvanlarımızın da kaliteli bir ırk olması nedeniyle şu an da civciv satışına yetişemiyoruz. Bölgenin iklim koşullarına uygun olan civcivlerimiz şu an da otlama dönemine başladı. Köse'mizde Fransız G35, G36 kazlarını yetiştirmeye başladık. 1 yıl önce aldığımız kazlar yumurtlamada döneminden sonra civcivlerimiz geldi. İlk önce ilimize daha sonra piyasadan yoğun bir talep gelince biz de civcivlerimizi satmaya başladık. Kazlarımız etinin dolgun, yumurtlama sayısı fazla ve iklim koşullarına karşı dayanıklı olması talebi artırdı. Şu an da taleplere yetişemiyoruz" dedi.

'TALEBİ KARŞILAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORUZ'

Satışların sürdüğünü belirten Tok, "Şu an da yumurta, civciv üretimimiz ve satışımız devam etmektedir. Ana fiyatımız 300 TL olup civciv fiyatlarımız 60 TL'den gitmektedir. Şu anda bölgenin talebini karşılamakta zorluk çekiyoruz. Kars, Ardahan, Erzincan gibi bölgemizin dışında bulunan şehirlerden de talepler çok fazla" diye konuştu.