Havada seyahat bugün başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulu'nun öngörüleri doğrultusunda hazırlanan sertifikasyon programı kriterleri çerçevesinde yeniden düzenlenen ve uçulabilir sertifikası alan havalimanları kapılarını yolcularına açıyor. İstanbul, Sabiha Gökçen, Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Antalya ve Trabzon Havalimanı bugün ilk uçak seferini gerçekleştirecek. SunExpress de bugünden itibaren iç hat uçuşlarına kademeli olarak başlayacak. Kısıtlanan şehirlerarası otobüs seferlerinin yeniden başlaması nedeniyle otogarlarda yoğunluğa karşı önlemler alındı.