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Hazine ve Maliye Bakanı 'tan '' açıklaması

, bugün resmen kontrollü dönemine girdi. Hazine ve Maliye Bakanı da konuya ilişkin bir açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, "Kontrollü hayatımızın ilk gününde alın teriyle rızkını kazanan tüm milletimize hayırlı ve bol kazançlar diliyorum." dedi.

Giriş Tarihi: 1.6.2020 15:00 Son Güncelleme: 1.6.2020 15:01 ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'normalleşme' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan kontrollü normal hayata geçiş ile ilgili açıklama geldi.

Bakan Albayrak sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada;

"Yeni normal dönemin ilk gününde, kepenk kapatan birçok esnaf kardeşimiz çok şükür ekmek teknelerine kavuştu. Kontrollü hayatımızın ilk gününde alın teriyle rızkını kazanan tüm milletimize hayırlı ve bol kazançlar diliyorum." dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'normalleşme' açıklaması
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