Sanal operasyonlara özel merkez

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki SATEM'de incelemelerde bulundu. Bakan Varank'a, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Özel Harekat Başkanı Selami Türker ile Havacılık Daire Başkanı Uygar Elmastaşı eşlik etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir süre önce SATEM'i açtığını hatırlatan Varank, "Burası teknolojinin geliştirilip özel operasyonlarda kullanıldığı en üst seviye merkezlerden bir tanesi. Burada polislerimiz, oluşturulan simülasyonlarda tıpkı gerçek ortamdaki gibi eğitimlerini gerçekleştiriyorlar. Burası, dünyadaki en büyük sanal taktik eğitim merkezlerinden biri" dedi.