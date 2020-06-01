Türkiye, salgında en tedbirli ülkelerden oldu

En sık başvurulan 12 politika önlemine bakıldığında, Türkiye'nin bunlardan 11'ini uygulamaya koyduğu görüldü. Böylece Türkiye, uygulamaya konulan politika adedi açısından İsveç'le birlikte ilk sırada yer aldı. Endonezya, Güney Kore ve Kanada, 10'ar önlemle ikinci sırayı paylaştı. Almanya, İngiltere ve Japonya ise devreye aldıkları 9'ar tedbirle üçüncü sırada yer aldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 30. Finansal İstikrar Raporu'na göre, salgına karşı ülkeler tarafından en yoğun şekilde kullanılan politika önlemleri, para politikası, maliye politikası, makroihtiyati tedbirler, sermaye piyasası ve operasyonel sağlamlık başlıkları altında alındı. Söz konusu başlıklar altında ise 12 politika tedbiri uygulandı. Salgının finansal piyasalar, reel sektör ve hanehalkına yıkıcı etkilerinin anlaşılmasıyla devreye alınan tarihte görülmemiş bu destekler, şubat sonundan itibaren uygulamaya konuldu. Bu dönemde bireyler ve şirketler açısından en büyük sorun; nakit akışlarında ani ve sert düşüşlerin yaşanması, borç çevirme kapasitelerinin azalması oldu.