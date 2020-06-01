Uzaktan eğitime en hazır ülkeyiz

Küresel salgından en çok etkilenenlerin başında kuşkusuz okula gidemeyen öğrenciler geliyor. 12 ülkede 200 binin üzerinde öğrencisiyle Avrupa'nın en büyük eğitim grupları arasında yer alan BAU Global ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, salgın nedeniyle Türkiye'de 15 milyon, dünyada ise milyarlarca öğrencinin evde kaldığını hatırlatarak bu dönemin uzaktan eğitimle telafi edilmesinin son derece önemli olduğuna dikkat çekti. Yücel, "Türkiye sağlıkta olduğu kadar eğitimde de dünyanın ilgisini çekiyor. Sürece uyum hızımızla yıllardır konuşulan uzaktan eğitime en hazır ülke olduğumuzu gösterdik" dedi. Yücel ile salgın sürecinde eğitimi, ve yeni normali konuştuk.Koronavirüs, zenginfakir ülke, zengin-fakir insan ayırmadan herkesi derinden etkileyerek felakete ne kadar hazır olunduğunu ortaya çıkardı. Öğrenciler ya evde kaldı ya da uzaktan eğitimle devam etti. Türk eğitim sektörü ve özellikle üniversiteler çok iyi bir sınav verdi. Bizim grup olarak Washington'da da üniversitemiz var. Almanya, İngiltere ve Gürcistan'da da üniversitelerimiz var. ABD, İngiltere, Almanya bu süreçte ne yaptı, Türkiye ne yaptı diye kıyaslamak gerekirse, bu söylediklerime belki inanmayanlar olur ama gerçek ortada; Türk yükseköğretiminin bu sürece adaptasyonu çok süratli oldu. Eksiklikler yok mu var tabi. Ama dünya ile kıyasladığım zaman Almanya, İngiltere ve Amerika online eğitime dört başı mamur bir şekilde geçemedi. En azından ilk ayda geçemedi, ancak ikinci üçüncü ayda durumu toparladı.Evet, elbette bilgiye dayanarak söylüyorum. Örneğin İngiltere'de Oxford gibi, ABD'de Johns Hopkins gibi ünlü kurumlar uzaktan eğitime çok zor geçebildi. Ama Türkiye sağlıkta olduğu gibi eğitimde de fark yarattı. Hemen tüm kurumlar bir hafta-10 gün içinde gerekli adaptasyonu sağlayıp uzaktan eğitime başladı.Eğitim artık yapay zeka ile birlikte çok farklı bir noktaya doğru gidiyor. Eğitimde yeni normal, kişiye özel içerik ve yöntem hazırlanması olacak. Biz grup olarak bunu bir süredir yapıyoruz. Artık herkese aynı şeylerin, aynı şekilde anlatıldığı fabrikasyon eğitim dönemi bitti. Bugün liseye gelmiş bir öğrenicinin ilgisinin ne olduğu, hangi konuda başarılı olacağını tahmin etmek mümkün. Aldığı notlar, anlayamadığı konular, çözemediği sorular neler, öğrencinin her adımı sistemde kayıtlı. Öğrencinin hangi alanda başarılı ve mutlu olabileceği, eğitim geçmişindeki verilere bakılarak tahmin edilebiliyor.Araştırmalar özellikle üniversite öğrencilerinin salgın sürecinde derse devamlarının arttığını gösteriyor. Aynı şekilde korona sürecinde öğrencilerin daha iyi notlar aldıkları görülüyor. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK'ün kendine güvenen, isabetle kararları ile süreç iyi yönetildi. Bu kararlı duruş, kafa karışıklığını ortadan kaldırdı, öğrenciler derslerine sarıldı.Eğitim dijitale doğru gidiyordu, korona hızlandırdı. Evet, bu doğru ancak okulların ortadan kalkacağı söylemi doğru değil. Okullar fiziksel olarak ortadan kalkmaz ama her gün sabah 8 gel, akşam 5'te eve git dönemi bundan sonra olmaz. Eğitim öğretim projeyle devam edecek artık. Uygulama öne çıkacak.Bu süreçte kurumlar yemek ve servis gibi vermedikleri hizmetlerin ücretlerini iade ettiler. Ama kurumların belli bazı giderleri sabit, okullarda öğretmenler duruyor, personel duruyor. Dolayısıyla önümüzdeki yıl okulun yine aynı standartlarda eğitime başlayabilmesi için bu ödemelerin yapılması gerekiyor. 200 bin öğrencilik kurum olarak belki 20-30 kişiden iade talebi aldık.