Ekonomiye 4 koldan dev kredi paketi

Kamu bankaları, Kovid-19 salgınının ekonomiye etkilerini azaltmak için hazırladıkları destek paketleriyle tüketiciden KOBİ'lere kadar tüm kesimlerin nefes almasını sağlayacak çok güçlü bir adım attı. Bankalar, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için tarihi bir kampanyaya imza attı.



YERLİ ÜRETİME DESTEK

Konuttan taşıta, mobilyadan tatile kadar vatandaşların finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmesi amacıyla 4 yeni kredi paketi hayata geçiriliyor. Faiz oranlarının indiği geri ödemesiz dönemlerin eklendiği paketlerde ikinci el oto, konutta yüzde 10 peşinat gibi detaylar dikkat çekti. Ayrıca yerli üretim de bu kredi paketi ile desteklenmiş oldu.

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Kredi kampanyasını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının dört yeni kredi paketini hayata geçirmesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Normalleşme döneminde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını geniş bir yelpazede karşılamak, yerli üretimi desteklemek ve tüm sektörlerde hareketlenmeyi sağlamak amacıyla kamu bankalarımızın devreye aldıkları 4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı ve uğurlu olsun" ifadesini kullandı.



KONUTTA FAİZ % 0.64

Kamu bankalarının hazırladığı finansman paketinin ilk ayağında, konut satın almak isteyenlere piyasa ortalamalarının yaklaşık yüzde 35 altında faizle finansman imkânı sağlandı. Birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0.64 faiz oranı ile finansman sağlanacak. İkinci el konutlar için de azami 12 ay ödemesiz, 15 yıl vade ve aylık yüzde 0.74 faizle kredi verilecek. Piyasada konut kredisinde aylık ortalama faiz yüzde 0.93 seviyesinde. Konut kredisi başvuruları bugün başlayacak.



38 BİN TL CEPTE KALACAK

Yeni paket kapsamında 15 yıl vadeli, aylık faizi yüzde 0.64 olan 100 bin liralık bir kredi için, aylık ödeme 937 lira, toplam ödeme 168.7 bin lira olacak. Bu kredi mevcut piyasa faizi olan 0.93 ile kullanılsaydı aylık ödeme bin 146, toplam ödeme ise 206.4 bin lira olacaktı. Böylece 100 bin liralık kredinin maliyeti yaklaşık 38 bin lira azalacak.



750 BİN TL'YE KADAR KREDİ

Bu tarihi imkândan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırıldı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar kredi kullandırılabilecek. Kredi kullanımında yüzde 10'dan başlayan, düşük özkaynak/ peşinat oranı uygulanacak.



YERLİ OTOYA % 0.49 FAİZ

Kamu bankalarının hazırladığı yeni finansman paketinin diğer bir önemli ayağı olan otomotiv sektörüne de nefes aldıracak. Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0.49-0.69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkânı sunulacak. Piyasadaki mevcut faiz ortalaması yüzde 1.1 seviyesinde bulunuyor. Yeni faiz oranı ile 150 bin liralık 60 ay vadeli kredinin maliyeti 40 bin lira azalacak.



İKİNCİ ELDE 6 AY ÖDEMESİZ DÖNEM

İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere yüzde 0.82 faiz oranı ile taşıt kredisi verilecek. Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli 2. el binek otomobil ve ticari taşıt kredilerinde azami limit 150 bin TL olacak. Kredi tutarı kasko değeri üzerinden özkaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak, 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecek. Taşıt kredilerine başvurular 5 Haziran'da başlayacak.



TATİLDE İKİ TAKSİT BANKA VE FİRMADAN

Kamu bankaları, turizm sektörüne destek amacıyla Tatil Destek Tüketici Kredisi Paketi'ni devreye alıyor. Bankalarla anlaşma yapacak seyahat acentelerine tatil paketi satın almak için başvuran müşterilere 10 bin TL'ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile uygun şartlarda finansman imkânı sunulacak. Söz konusu kredinin 1. ve 2. taksitleri ilgili firma ve banka tarafından ödenecek; müşterilerin taksit ödemesi 9 ay sonra başlayacak. Bu kapsamda müşterilerin kullanacağı kredinin faizi aylık yüzde 0.67 oranına denk geliyor. 6 ayı ödemesiz 36 ay vadeli 10 bin liralık kredide, birinci taksit seyahat acentesi, iknci taksit banka tarafından ödenecek. Müşterinin ödeyeceği taksit sayısı 28 olacak. 10 bin TL için aylık 421 lira olmak üzere toplam 11 bin 789 lira ödenecek. Mevcut tüketici kredisi şartlarına göre 2 bin 117 lira az ödeme yapılacak.

Seyahat acenteleri ile yapılacak anlaşmalarla vatandaşlara tatil paketlerini, kredi kartlarıyla 3 ay ödemesiz, devamında 15 taksitle ödeme ile toplam 18 ay peşin fiyatına, faizsiz satın alabilmeleri sağlanacak.



TÜKETİCİ KREDİSİNDE % 0.55 FAİZ

Kamu bankaları, Sosyal Hayata Destek Kredi Paketi kapsamında iki uygulamayı hayata geçiriyor. Müşterilerin sosyal ihtiyaçlarının finansmanının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra yerli üretim mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boyaseramik- kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörlerini desteklemek amacıyla Firma Katkılı Paylı Tüketici Kredisi devreye alınıyor.



10 BİN TL'DE 1.600 TL CEPTE

Yerli üretim yapan firmalarla anlaşmalar yapılacak ve asgari 3 bin TL, azami 30 bin TL kredi tutarı ile 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık yüzde 0.55 faiz oranı ile finansman imkânı sunulacak. Anlaşma yapılan firmalar bankaların web sitesinde yayımlanacak. Bu paket kapsamında çekilecek 6 ayı ödemesiz 60 ay vadeli kredi için aylık 228 lira, toplamda ise 12 bin 316 lira ödenecek. Piyasada mevcut tüketici kredisi faizi yüzde 0.96 seviyesinde. Bu paket ile 10 bin liralık kredide maliyet bin 600 lira azalacak.

Ayrıca Faturalı Tüketici Kredisi de hayata geçiyor. Bu amaçla, asgari 3 bin TL, azami 30 bin TL kredi tutarı fatura karşılığı 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade ile aylık yüzde 0.82 faiz oranı ile finansman imkânı sunulacak. Bu kapsamda çekilecek 6 ay ödemesiz 60 ay vadeli kredi için aylık 251 TL, toplamda 13 bin 529 lira ödenecek.



İNDER BAŞKANI NAZMİ DURBAKAYIM

Özeller de destek vermeli

Devletin önderliğinde başlayan normalleşme sürecinde böyle bir can suyu, tüm sektörleri tetikleyecek. Vatandaş asrın fırsatını iyi değerlendirmeli. Devletin yaktığı kıvılcımı, aleve dönüştürmek için özel bankalar ve firmaların da destek vereceğini düşünüyoruz. Atılan bu adımla birlikte konut satışlarında kaybettiğimiz ilk 5 aylık kaybın telafi edileceğini öngörüyorum.



DAP YAPI YÖNETİM KURULU BAŞKANI ZİYA YILMAZ

Satış100 binin üstüne çıkar

Konut tüm sektörlerle iç içe. Bu teşvik, satışları, satışlar da yeni projeleri hızlandıracak. 2015 başından bu yana bina inşaat maliyeti yüzde 106 artarken, fiyatlar sadece yüzde 59 yükselmiş. Bu gayrimenkul alanın kazanacağı bir resim. Bu teşvikle aylık konut satışlarının tekrar 100 bin adetin üstüne çıkması mümkün olabilecek.



İTO BAŞKANI ŞEKİP AVDAGİÇ

Takdirle karşılıyoruz

Salgın sadece arz tarafına değil, talebe de ket vurdu. Arzı eski seviyeye taşıyacak şey ise taleptir. Dolayısıyla talebi canlandıracak adımlara özellikle ihtiyacımız vardı. Kamu bankalarının başlattığı bu süreci, özel bankaların da aynı titizlikle uygulayacaklarına inanıyoruz. Böylece iç talep daha da artarak ekonomiye olumlu katkıda bulunacaktır. Bu hamleyi iş dünyası olarak takdirle karşılıyoruz.



OYDER BAŞKANI MURAT ŞAHSUVAROĞLU

Ticaretin önü açılacak

30 Haziran'da bitecek olan sıfır araçlardaki yüzde 0.49 faiz kampanyasının devam ettirilmesi olumlu bir gelişme. Düşük faiz sıfır araçta talebin oluşmasını sağlayacak. Kredi taleplerinin olumlu neticelendirilmesi en az faiz oranları kadar önemli. Özellikle ikinci elde sunulan taşıt kredisi kampanyası bu alanda hem tüketicilerin alım gücünü yukarı taşıyacak hem de ticaretin önünü açacaktır.



TOYOTA TÜRKİYE CEO'SU ALI HAYDAR BOZKURT

Geçen yılı yakalarız

2020'nin başında Türkiye'de 600 bin adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşeceğini öngörüyorduk. Pandemi sürecinin ardından 450-500 bin adet arasında pazar büyüklüğü bekliyoruz. Son 2 yıllık ertelenen talep vardı. Verilen desteklerle birlikte talep artışı olacaktır. Bu durum sektörümüzün yararına olacak. Destekler en azından geçen yılki satış adetlerine ulaşmamızın önünü açacaktır.



ZÜCDER BAŞKANI MESUT ÖKSÜZ

Kampanya satışa olumlu yansıyacak

1 Temmuz itibariyle yeniden düğünler başlayacak. Sektöre bir katkı da Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından verildi. Üyelerimizin bazıları özel indirimler ve kampanyalar hazırladı. Bu kredi imkânı ve kampanyalarla birlikte çeyiz alışverişleri artacaktır.



BEYAZ EŞYA PERAKENDECİLERİ DERNEĞİ BAŞKANI ALİ YILDIZ

Satışlar katkısı yüzde10-30 olur

Sektörlere sağlanan her destek başka bir sektörün de elini rahatlatıyor. Özellikle düğün alışverişleri öncesi kamu bankalarının verdiği bu kredi desteği sektörde ciddi bir hareketlenme sağlayacak. Sektör satışlarında en az yüzde 10-30 arasında artış sağlar



BMD BAŞKANI SİNAN ÖNCEL

Zorlukları birlikte el ele aşacağız

Üç ay aradan sonra mağazalarını yeniden açtık ve önümüzde zorlu bir süreç var. Bu dönemi tüm taraflar el ele vererek daha kolay aşabileceğimize inanıyoruz. Kamu bankalarının açıkladığı kredi destek paketlerini çok önemsiyoruz. Ekonominin canlanmasına katkı sunacak.



MOBSAD BAŞKANI NURİ GÜRCAN

Finansa erişim sorunu çözülür

Pandemi sürecinde çarkları hiç durdurmayıp sürekli çalışan sektörlerden biri olduk. Süreci stok çalışarak destekledik. Ancak o zaman da dile getirdiğimiz en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi, finansmana erişim sorunuydu. Kredi paketinin mobilya sektörü için önemli bir adım olacağını düşünüyoruz. Düşük faiz ve 6 ay ödemesiz olması, birçok firmayı buraya sevk edecektir.



TÜRSAB BAŞKANI FİRUZ BAĞLIKAYA

İç pazardaki talep yükselecek

Tatil kredisinin hareketlilik ve canlılık yaratmasını bekliyoruz. Özellikle yaz dönemi ve eylül aylarında iç pazardaki talebin yükseleceğini öngörüyoruz. Kredinin vatandaşlarımıza turizm pazarlamasının en önemli aktörü seyahat acentaları üzerinden kullandırılması da son derece isabetli bir karar oldu. Kredi kartına taksit sayısındaki artışın da sektöre çok olumlu etkileri olacak. Açıklanan destek koronavirüs salgını sonrası normalleşme sürecine ekonomik açıdan da ciddi katkı sağlayacak.



TÜROFED BAŞKANI SURURİ ÇORABATIR

Vatandaşa ve sektöre moral

Bu kredi desteği hem sektöre hem de vatandaşa moral kaynağı oldu. Özellikle kredi kartına 3 ay ertelemeli 15 ay taksit ve tatil kredisinde de 36 ay vade imkânının sunulması tatilcinin elini rahatlatacak. Bu durum iç pazardaki hareketliliği artıracak, bu da sektöre ciddi katkı sunacaktır. Biz turizmciler olarak vatandaşın sağlığı ve güvenli tatil yapabilmesi için tüm tedbirleri alıyoruz.



JOLLY YKB METE VARDAR

Geçtiğimiz yılı yakalayabiliriz

Geçen yıl yaklaşık 8 milyon yerli turist tatil yaptı. Bunun bir kısmı seyahatini acenteler üzerinden aldı bir kısmı da kendi direkt otel üzerinden rezervasyon yaptırdı. Bu yıl ise pandemi nedeniyle düşüş yaşandı. Ancak gerek virüsle yürütülen başarılı mücadele gerekse otellerde alınan tedbirlerin etkisiyle sektör yeniden canlandı. Bu yıl biz 6 milyon yerli turist öngörüyorduk ama bugün açıklanan desteklerin de etkisiyle yine geçen yılın rakamlarını yakalayacağımıza dair inancımız arttı



TÜROB BAŞKANI MÜBERRA ERESİN

Kampanya itici bir güç olacak

Pandemiyle ilgili başarılı bir süreç yönetildi ve Türkiye salgını kontrol altına almış görünüyor. Birçok insan tatil yapmak istiyor. Bu nedenle tatil kredisinin iç turizmi harekete geçirmede itici güç olacağını düşünüyoruz. Tatil kredisinin şehir otellerine etkisi kısıtlı olabilir ancak resort oteller açısından önemli bir faydası olacak. Öte yandan tatil kredilerinin sadece kamu bankaları tarafından verilmesinin beklediğimiz olumlu etkiyi sınırlı tutma olasılığı var, tüm bankalardan bu yönde bir adım bekliyoruz.

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