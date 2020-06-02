Sanayide güçlü toparlanma bekliyoruz

Ekonomikbüyümenin öncü göstergesi İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) mayısta 40.9'a yükseldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mart 2018' den Mayıs 2020'ye 'Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin yer aldığı bir paylaşım yaptı. Grafiğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Varank, "İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi mayısta dip seviyeden döndü. Düşüşün hız kesmesi, sektörel toparlanma ve beklentilerin iyileşmesi, üretim için oldukça sevindirici. Kovid tedbirlerine uyulması ve salgının azalmasıyla son iki çeyrekte güçlü toparlanma bekliyoruz" ifadelerini kullandı. ANKARA