SON DAKİKA HABERİ: 1000 TL sosyal yardım parası SORGULAMA EKRANI: E-Devlet ile 2 Haziran 3. faz 1000 TL sosyal yardım destek parası başvurusu nasıl yapılır, sonucu nereden öğrenilir?

Son dakika haberleri... Koronavirüsü sürecinde 'Pandemi 1000 TL sosyal destek parası nasıl alınır, başvurusu nereye yapılır ve sonucu nasıl öğrenilir?' sorularının yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Zira, pandemi döneminde vatandaşların maddi hasarının en az olması için devlet tarafından 1000 TL sosyal yardım destek ödeneği sağlanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen bu destek projesi ödemeleri için belirtilen şartları taşıyan kişiler e-Devlet kapısı başvuru ekranı üzerinden işlemlerini rahatlıkla yapıyor. 4 milyondan fazla kişiye yapılan 1. ve 2. faz ödemelerinin ardından, gözler 3. faz ödemeleri başvuru sonucuna çevrildi. Peki, destek ödemeleri sonucu açıklandı mı?

3. FAZ 1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI ŞARTLARI NELER, KİMLER ALABİLİR VE BAŞVURU NEREYE YAPILIR?

1000 TL sosyal yardım parası başvuru şartları ve kimlere verileceğine ilişkin detaylar da belli oldu. Buna göre, değerlendirmeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Yani bir haneden sadece bir kişi başvurup 1000 lirayı alabilecek. Aynı haneden birden çok başvuru olursa sadece biri dikkate alınacak. Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten faydalanmamış olanlar alabilecek.

3. FAZ PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURU SONUCU SORGULAMA E DEVLET!

Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak, 3. faz pandemi sosyal destek parası başvurusu, şartları ve ne zaman verileceği hakkında hakkında bilgi edinebilir; sorgulama işlemlerinin nasıl ve nereden yapılacağını öğrenebilirsiniz.

İşte, E Devlet ile 1000 TL pandemi sosyal destek başvurusu sonucu sorgulama takip ekranı;