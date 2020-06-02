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Ukraynalı turistlerin geliş tarihi belli oldu

, 'nin, 1 Temmuz'dan itibaren Ukrayna ile düzenli uçak seferlerini başlatmaya ve Ukraynalı turistleri kabul etmeye hazır olduğunu söylediğini duyurdu

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 2.6.2020 16:12 Son Güncelleme: 2.6.2020 16:13 ABONE OL
Ukraynalı turistlerin geliş tarihi belli oldu

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, 1 Temmuz'dan itibaren Ukrayna ile düzenli uçak seferlerini başlatmaya ve Ukraynalı turistleri kabul etmeye hazır olduğunu söylediğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın telefon konuşması gerçekleştirdiklerini ve söz konusu konuşmada, iki ülke ilişkilerini etraflıca ele aldıkları bildirildi. Telefon konuşmasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Türkiye'nin 1 Temmuz'dan itibaren sınırlarını yabancı ülke vatandaşlarına açmaya ve Ukrayna ile düzenli uçak seferlerine başlamaya hazır olduğunu belirttiği ifade edildi.

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Ukraynalı turistlerin geliş tarihi belli oldu
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